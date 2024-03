Sulle tracce dell'orso: la "caccia" ai giganti delle montagne diventa uno show televisivo

Niente doppiette, è una metafora: ma Paolo Campanardi (detto Gibba) e Barbascura X sono andati a “caccia” di orsi tra i boschi e le montagne del Trentino, della Valsabbia e dell'Alto Garda. È questo il focus del nuovo show “Sulle tracce dell'orso” che andrà in onda il 31 marzo prossimo (sintonizzate gli orologi: on air dalle 21.25) su Dmax. Un primo spoiler da Super Guida TV: “Barbascura X e Gibba ci portano tra i boschi del Trentino. Il territorio è popolato dagli orsi e i due barbuti esperti cercano di studiare le abitudini ed esplorare l'habitat di queste creature. Gibba contribuirà con le sue conoscenze da survivalista e Barbascura porterà la sua conoscenza scientifica”.

Gibba è volto noto di Dmax per i suoi innumerevoli reality da survivor, tra boschi pieni di insidie e lande incantate: Barbascura X, anche lui già noto sul piccolo schermo, è invece un anomalo divulgatore scientifico, che ha fatto di satira e ironia il suo portamento. Per la prima volta insieme, divertimento assicurato: qualche anticipazione anche nel teaser pubblicato pochi giorni fa sui social dallo stesso Gibba (e che ovviamente è già virale: è la nostra video-copertina).

La presenza dell'orso in Trentino

La presenza dell'orso in Trentino (e di concerto nel vicino Alto Garda) si è consolidata negli anni. Il rapporto “Grandi carnivori” della Provincia di Trento, relativo all'anno 2022, stima la presenza di almeno 14 nuove cucciolate, il numero più alto registrato finora, con 25 cuccioli nati. Sulla presenza fisica degli orsi si attendono i dati aggiornati dell'ultimo monitoraggio: alla fine del 2021 si stimava una popolazione tra i 73 e i 92 esemplari. Sulla loro distribuzione, scrive la Provincia di Trento, “i dati raccolti nel corso del 2022 sembrano confermare la crescita del territorio occupato da orsi femmine in Trentino occidentale”.

Anche nel Bresciano: “Come avvenuto per la prima volta nel 2021, anche nel 2022 si è registrata la presenza di una femmina, accompagnata da un cucciolo, al di fuori dai confini provinciali. Si tratta di F46, che insieme al cucciolo ha gravitato tutta la scorsa annata nel basso Chiese, muovendosi nella zona di confine tra la provincia di Trento (Storo e dintorni) e la Lombardia (Bagolino). Significative anche le segnalazioni riferibili ad almeno una femmina accompagnata da prole in alta Val di Sole in destra Noce (Vermiglio e Pellizzano) e ad almeno 2 femmine in sinistra Noce in Val di Sole”.