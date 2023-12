Amos, Cleo e Harry: sono i cani di Brescia che cercano una casa per Natale

Manca poco ormai al Natale: quale occasione migliore per farsi un regalo, anzi per fare un regalo a chi è più sfortunato. Adottare un cane, perché no: offrire lui una nuova vita e una nuova famiglia. Prima che sia troppo tardi. È questo l'appello (ri)lanciato dal Canile Rifugio di Brescia, in Via Girelli, gestito da più di 20 anni dall'associazione Sos Randagi. Per tutte le informazioni del caso, come sempre, vi alleghiamo i numeri di telefono da contattare. E per chi volesse visitare il canile: la struttura è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 14, anche il sabato e la domenica.

Amos

Età : circa 10 anni

Sesso: maschio

Taglia:

Su di lui: Nonno sfortunato che si è aggiunto alla nostra famiglia: 10 anni e manto nero. Abituato a convivere con altri cani, cerca una bella casa con giardino dove passare gli anni che gli restano circondato d'amore. Guardate i suoi occhioni per capire. Per informazioni 338 1713874 – 346 3856600 – 371 5451578 Â

Cleo

Età : circa 10 anni

Sesso: femmina

Taglia:

Su di lei: Adottata anni fa, ora è nuovamente in canile, con i suoi 10 anni, in cerca di una nuova casa e di una nuova famiglia. Buonissima con le persone, molto coccolona e affettuosa, non sappiamo per ora se è compatibile o no con altri cani. Speriamo che questa super-pitt trovi presto la famiglia che meriti. Per informazioni 338 1713874 – 346 3856600 – 371 5451578 Â

Harry

Età : circa 1 anno

Sesso: maschio

Taglia:

Su di lui: Cucciolo stupendo cerca casa. Ha un anno, è castrato ed è pronto per iniziare a vivere: se lo merita. L'appello è rivolto agli amanti delle passeggiate, dei cuccioli e delle coccolo: questo bel musino vi aspetta in canile per scegliervi. Compatibile con femmine, abituato alla macchina e amante delle persone. Cosa volete di più? Per informazioni 338 1713874 – 346 3856600 – 371 5451578

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi di Brescia è stata fondata nell'ottobre del 2000: è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla passione comune di più persone che hanno deciso di mettersi in gioco per aiutare chi non può difendersi. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati, ma è impegnata in prima linea in campagne di sensibilizzazione e informazione alla popolazione, anche attraverso punti informativi e banchetti presenti sul territorio del Bresciano. Ogni cane di Sos Randagi, per quanto amato e coccolato, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana che li coccoli e li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli: sono ospitati anche e soprattutto cani adulti, già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di riprendere fiducia nel genere umano. Non tutti sono belli, a volte neanche molto simpatici: ma sono vivi, e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo, chi opera nel Canile Rifugio è in primo luogo un punto di riferimento per i cani: impara a conoscerli e a capirne i bisogni, in modo da indirizzare al meglio di eventuali aspiranti adottanti. Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest: è aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni e contatti 371 5451578 oppure info@canilerifugiobrescia.it.