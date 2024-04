Darko, Leon, Eilan: sono i cani di Brescia che ancora cercano una famiglia

Non è mai troppo tardi per cambiare (e salvare) la vita di un amico a quattro zampe: è questo lo spirito delle adozioni del mese che puntualmente trovate in queste pagine. Per le adozioni del mese di maggio diamo spazio ai cani ospiti del canile Atar di Via Orzinuovi a Brescia, attivo dal 2 maggio del 1990 con l'intento di aiutare e soccorrere gli animali abbandonati o per le rinunce dei proprietari. La struttura è aperta tutti i giorni, previo appuntamento telefonico al numero 348 8926600 (ulteriori dettagli in fondo all'articolo). Anche stavolta sono tre gli animali che cercano una famiglia.

Darko

Età: circa 5 anni

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Meticcio di taglia media, sta soffrendo tanto l'abbandono. Il suo sguardo è sempre rivolto al cancello e non riesce a rassegnarsi che il suo papà umano non tornerà più a riprenderlo. È un cane mite, bravo al guinzaglio, interagisce bene con cani maschi e femmine ma ha bisogno urgentemente di una famiglia che lo adotti. Per informazioni telefonare al numero 348 8926600, tutti i giorni dalle 14 alle 18.

Info: Canile Atar di Brescia

Leon

Età: circa 9 anni

Sesso: maschio

Taglia: grande

Su di lui: Ha trascorso 6 anni della sua vita in un serraglio abbandonato. Simil-labrador, è dolcissimo con gli umani: sempre in cerca di un contatto affettuoso che trasmette con il suo sguardo. Purtroppo, per via della condizioni di solitudine in cui ha vissuto, non interagisce con i suoi simili e nemmeno con altri animali. Cerchiamo per lui una famiglia preferibilmente in una casa con giardino dove, al bisogno, possa muoversi in libertà. Per informazioni telefonare al numero 348 8926600, tutti i giorni dalle 14 alle 18.

Info: Canile Atar di Brescia

Eilan

Età: circa 15 anni

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Breton di 15 anni, è rimasto solo dopo la morte del suo proprietario. È un po' sordo, vista l'età importante, ma per il resto è un cane ancora in buona salute. È dolcissimo, ubbidiente, bravo anche al guinzaglio: vorremmo che trascorresse una nuova vita in una casa vera, amato e curato come si merita. Per informazioni telefonare al numero 348 8926600, tutti i giorni dalle 14 alle 18.

Info: Canile Atar di Brescia

Il canile Atar di Brescia

Il canile Atar di Brescia si trova in Via Orzinuovi 120, proprio dietro l'ortomercato: riceve tutti i giorni dalle 8 alle 12 previo appuntamento telefonico con il referente Flavio Fisogni, che risponde al numero 348 8926600 (informazioni e richiesta appuntamenti tutti i giorni dalle 14 alle 18). Atar è acronimo di Associazione Tutela Animali Randagi: è un'organizzazione di volontariato che ha aperto il canile ai suoi ospiti il 2 maggio 1990. Tutti i giorni i volontari si danno da fare per l'igiene della struttura e si preoccupano di non far mancare l'affetto di cui necessitano a tutti gli animali presenti, per ristabilirli dal trauma dell'abbandono.