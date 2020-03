Esami e lauree al tempo del Coronavirus: a Brescia si fa tutto online

Non solo teledidattica, lezioni a distanza, apprendimento da remoto: all’Università degli Studi di Brescia è ormai da un paio di settimane, dal 9 marzo scorso, che la modalità telematica è stata estesa anche agli esami, di profitto e di laurea. Tra chi ce l’ha già fatta non ci sono solamente i 68 nuovi infermieri pronti a scendere in pista per dare manforte nei giorni dell’emergenza Coronavirus.

Le prime della lista, infatti, ovvero coloro che si sono laureate per prime con la nuova modalità telematica, sono le sei studentesse proclamate dottoresse in Biotecnologie mediche, in presenza del rettore prof. Maurizio Tira e dalla prorettrice prof.ssa Grazia Speranza. La circostanza degli esami e delle lauree solo online proseguirà almeno fino alla fine dell’emergenza.

Come funzionano lauree ed esami online

Fino ad allora, fa sapere Unibs, gli esami proseguiranno secondo il calendario in essere, che potrà subire eventuali variazioni sulla base della valutazione di ciascun corso di studio. La Commissione potrà riunirsi in aula adottando le idonee misure precauzionali prescritte dalle autorità sanitarie competenti, o in modalità telematica (fatta eccezione per almeno due componenti): lo studente, collegato in remoto simultaneamente ad altri candidati, dovrà esibire un documento di identità, garantendo il controllo visivo della sua postazione per tutta la durata della prova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tecnologia come alleata contro l’emergenza

“L'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del Coronavirus - dichiara il rettore, prof. Maurizio Tira - impone l'adozione, oltre che di tutte le misure cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno funzionamento delle attività istituzionali di tutti gli atenei, anche di piani straordinari in grado, da un lato, di restituire quanta più normalità possibile alla vita universitaria e, dall'altro, di garantire ai nostri studenti la prosecuzione o la conclusione del percorso di studi senza ritardi. La nostra comunità accademica sta mettendo in campo un grande sforzo affinché la tecnologia si trasformi in un'importante alleata per fronteggiare al meglio questa emergenza”.