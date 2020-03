Tornare in forma e dimagrire grazie al fitwalking

Premessa doverosa: nei giorni dell’emergenza Coronavirus è meglio stare a casa, muoversi solo in caso di necessità, in caso mantenere le dovute prescrizioni di sicurezza (dalla distanza agli eventuali dispositivi di protezione individuale). I sindaci bresciani, sollecitati sul tema, non hanno escluso la possibilità di fare qualche breve passeggiata non lontano dalla propria abitazione: purché, come detto, si riducano al minimo i rischi (quindi fatelo da soli, o a debita distanza).

Ma torniamo a noi, e parliamo di fitness: oggi ci dedichiamo al fitwalking. Per definizione, il fitwalking (o camminata veloce, nei Paesi anglosassoni noto anche come power walking) è un tipo di esercizio che può essere praticato da tutti, è gratuita ed è semplice e veloce; infatti, non necessita di strutture o attrezzature particolari, se non un buon paio di scarpe e dell'abbigliamento comodo.

Tutti i benefici del fitwalking

Per quanto riguarda i benefici fisici, invece, camminare ti aiuta ad ottimizzare lo smaltimento delle calorie e a perdere peso preservando, allo stesso tempo, la massa magra; il fitwalking non ha niente da invidiare ad altre attività sportive per quanto riguarda il consumo calorico: ogni 60 minuti di camminata a ritmo sostenuto, infatti, le calorie bruciate sono circa 300 (naturalmente, il numero preciso di calorie bruciate dipende da fattori come il peso, l’età e il tempo dedicato all’esercizio fisico).

Il fitwalking poi, è un tipo di esercizio fisico aerobico che aiuta a ridurre il grasso addominale, molto pericoloso per la salute cardiovascolare, migliora la circolazione e l'ossigenazione dei tessuti, portando ad una diminuzione di cellulite e pelle a buccia d'arancia, e, se praticato in modo continuativo, è in grado di ridurre la frequenza cardiaca, quindi anche lo sforzo del cuore e le problematiche cardiovascolari.

Differenze con la camminata tradizionale

La differenza sostanziale tra camminata tradizionale e fitwalking risiede nella velocità che si raggiunge con il passo: nel fitwalking, infatti, è necessario avere un’andatura di almeno 6 chilometri all’ora. Per entrambi, però, è fondamentale la continuità: l'ideale sarebbe praticare questo tipo di esercizio fisico tutti i giorni, per almeno mezz'ora al giorno, ma, se questo non fosse possibile, lo si può praticare quattro volte a settimana per circa 40-50 minuti.

Carboidrati, acqua e succhi freschi

Per massimizzare i benefici della camminata e del fitwalking, un'ora prima di allenarti fai uno spuntino a base di carboidrati, come una barretta ai cereali, soprattutto se hai stabilito una sessione piuttosto lunga. Ricordati di portare sempre con te una bottiglietta d'acqua e di bere ogni mezz'ora, così da rimanere sempre idratato. Terminata l'attività sportiva, entro i primi 30 minuto mangia uno snack per recuperare le energie: l'ideale è uno spuntino a base di carboidrati, frutta o un succo fresco.