L’unione fa la forza: Vobarno e Calcinato esultano grazie al volley

Nel palazzetto di Nuvolera, domenica 17 marzo, sono state disputate le finali per definire la squadra vincitrice del campionato territoriale Under 18. A trionfare è stato il Real-BAV che ha superato senza problemi (in tre set) la Millenium Brescia facendo letteralmente impazzire due città. Il progetto pallavolistico che ha fatto meglio di tutti in questa categoria giovanile, infatti, esiste da poco tempo ma promette molto bene.

La Real Volley di Calcinato e la Polisportiva Vobarno hanno unito le loro forze per creare questa realtà che ha già avuto la possibilità di riempire la propria bacheca. La guida tecnica di Silvia Soncina e Gianluca Signorelli ha fatto senza dubbio la differenza, anche perché i due allenatori si sono divisi ogni compito in modo equo, dando vita a un rapporto di collaborazione proficuo sia dal punto di vista tecnico che educativo.

L’appuntamento di Nuvolera è stato il coronamento di un sogno, maturato grazie a una semifinale a dir poco impeccabile in cui un altro 3-0 ha permesso alla Real-BAV si è sbarazzata del Bedizzole Volley, altra realtà bresciana di tutto rispetto per quel che riguarda il volley. Nella doppia sfida dei quarti di finale Under 18, invece, la squadra è stata capace di regolare con un doppio 3-0 il Volley Montichiari, segno che si sta parlando di un percorso netto e da autentica “schiacciasassi”. Visto che l’appetito vien mangiando, ora ci si aspettano altri successi della stessa portata, un progetto così promettente ne è sicuramente capace.