Volley B maschile, riscatto cercasi per Valtrompia. Giacomini: "La nostra esperienza potrebbe essere decisiva"

Non è stato l'esordio che ci si attendeva per il Valtrompia Volley, che ha dovuto cedere il passo al forte Caronno davanti al proprio pubblico ma già si pensa al possibile riscatto. Il calendario metterà di fronte ai Lupi la neo promossa Insubria Volley Mornago, che per la prima volta si affaccia al palcoscenico della B.

Una squadra, quella allenata dall'esperto Volpicella, vanta in buona parte nel suo organico giocatori giovani: tra questi particolare attenzione va rivolta a diagonale palleggiatore-opposto con il regista Pedroni, classe 2000, a guidarla con molta sapienza malgrado l'età.

Il vice allenatore dei Lupi Simone Giacomini inquadra così la sfida in programma tra due giorni: "Sicuramente gli avversari avranno tanta voglia di fare, perché la squadra giovane può dare sempre grossi problemi, con un allenatore molto bravo, Volpicella, che è stato anche mio docente al corso di 2° grado. Noi ci affideremo all’esperienza dei nostri giocatori che diranno la loro in questa gara. Anche se la prima partita non non è andata come speravamo anche noi adesso abbiamo voglia di rivalsa e di fare bene in questa seconda giornata, stiamo lavorando bene in palestra seppur con qualche acciacco per qualcuno, anche se la preparazione ha messo un po' sotto stress le qualità fisiche di alcuni giocatori ma siamo molto concentrati e motivati per rimetterci sul cammino nel migliore dei modi".