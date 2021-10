Serie B, questa volta il tie break sorride a Valtrompia! Arredopark finisce ko

Il team di coach Peli si aggiudica la prima in casa contro Arredopark dual Caselle dopo un altro estenuante tie break (24-26, 21-25, 25-21, 25-18, 15-11). Stavolta però il risultato sorride ai valtrumplini che sotto 0-2 riescono a raddrizzare le fila e a riaprire una situazione che sembrava destinata a chiudersi in favore dei veronesi. I Lupi non riescono nei primi due set a imporre il proprio gioco nonostante si viaggi sul filo dell'equilibrio e nel primo parziale addirittura in vantaggio di 4 lunghezze subisocno i colpi di un forte Pereira e Peslac, efficaci anche da seconda linea e dai 9 metri. Coach Peli rileva Sorlini nel terzo parziale e inserisce Paracchini che si fa autore di un'ottima prestazione e spiazza la difesa avversaria; con un crescendo di Burbello e i preziosismi di Montanari Valtrompia si fa sempre più grande, annullando la presenza veronese. Finchè nel quinto e decisivo set, l'esperienza del muro granitico di Signorelli e Agnellini e della malizia e imponenza del bomber Burbello decidono la vittoria dei padroni di casa.

Burbello: "Team determinato e compatto, ottima la reazione e la rimonta dopo un inizio un po' difficile, abbiamo sistemato un po' di cose che non funzionavano. Nel tie break eravamo partiti male e poi ricompattati, dimostra che abbiamo una bella carica che ci dovrà aiutare per tutto l'anno".

IL MATCH

Valtrompia comincia con la diagonale Spagnuolo-Burbello, al centro Agnellini-Signorelli, bande Sorlini- Paracchini, libero Rosati all. Peli

Arredopark schiera Sasdelli in regia in diagonale con Pereira, al centro Caiola- in posto 4 Peslac e Tarocco, libero Frigo

Comincia bene Valtrompia con una serie di primi tempi e con Signorelli si porta subito 3-2. Una buona serie al servizio di Burbello permette l’allungo dei Lupi 7-2 costringendo coach Pesco al primo time out. Burbello conduce scatenato all’8-3. Sorlini gestisce bene il mani out e firma il 10-6. Si avvicina Caselle 11-9, ma Burbello strappa un altro break. Un ottimo servizio di Pereira permette il sorpasso che costringe coach Peli al time out sul 12-13. Sorlini resta sul pezzo e sorpassa nuovamente sul 16-15. Burbello allunga ancora 17-15. E’ un set punto a punto in questo frangente ma Pereira resta sul 19-19. Burbello firma il 21-20. Non si intendono Signorelli e Spagnuolo e permettono il 21-22 avversario. Peslac sbaglia il servizio 23-23. Signorelli porta ai vantaggi 24-24. L’attacco di Tarocco chiude il 1 set 24-26.

Il secondo parziale ricomincia in equilibrio con Sorlini che firma una bella diagonale il 9-8. Allunga Agnellini con un bel muro su Tarocco. Problemi in ricezione e Caselle si porta sul 10-12. Burbello riporta la parità. 12-12. Burbello firma un ace del break 15-13. Caselle insegue 17-16. Impatta con una diagonale di Tarocco 17-17. Grazie a una buona serie al servizio del subentrato Genovese Caselle si porta 18-20. Dopo una murata Sorlini viene sostituito da Paracchini 18-21. Tarocco sbaglia il servizio, poi Pereira firma il 23-20. Montanari tiene vivo 21-23. Pereira firma il 21-24. Signorelli schiaccia out e Caselle si porta sul 21-25.

Nel terzo set viene confermato Paracchini in posto 4 su Sorlini. Agnellini riesce a leggere l’attacco veronese e conquista la parità 7-7. Con due bei muri i Lupi si portano sull’11-9. Un attacco di Burbello decide il 13-10. Una serie di muri bresciani permettono un allungo 15-11. Burbello continua a picchiare e porta 17-14. Caselle accorcia 19-17. Montanari gioca sul muro e si porta 20-17. Burbello fa ace 21-17. Burbello decide il finale firmando il 24-20, e il 25-21.

Il quarto set si apre con i lupi in vantaggio 8-5. Paracchini si conferma in posto 4 firmando il 9-5 Anche Montanari passa con continuità e firma il 12-7 e 13-7. Burbello firma l’ennesimo ace 15-8. Montanari mura Sasdelli. Errori in campo veronese 18-9. Funziona tutto, anche il muro di Agnellini che firma il 20-11. Genovese spara out 22-13. Break del caselle 24-18 ,ma Montanari fa mani out e firma il 25-18.

IL tie break comincia con Caselle quasi rigenerato che si porta 1-3, Signorelli mura Tarocco per il 3-5. Burbello tira in rete per il 3-6. Burbello 4-6. Agnellini accorcia 5-6. Errore per Solazzi che batte in rete 6-7. Burbello impatta 7-7. Agnellini sorpassa 8-7. Doppia veronese 9-7. GEnovese sbaglia il servizio 10-8. Burbello picchia in lungolinea 11-9. Verona resta sempre attaccato 11-10. Burbello stavolta sbaglia per l’11-11. Signorelli in primo tempo 12-11. Pereira tocca l’asta per il 13-11. Ace di Burbello 14-11. Chiude Signorelli 15-11.

VALTROMPIA: Burbello 26, Agnelini 6, Montanari 15, Spagnuolo 2, Sorlini 4, Signorelli 12, Marchetti, Niccoli Rosati N.E Ghirardi, Gnutti, Gamba

ARREDOPARK: Alberti 1, Genovese 4, Sasdelli 5, Solazzi 4, Pereira 14, Hernandez1, Bernabè 1, Caiola 2, Massafeli 1, Peslac 17 Frigo, N.E Caliari