La Millenium Brescia rinnova l'accordo col libero Serena Scognamillo

La Millenium Brescia rende noto di aver rinnovato l’accordo con Serena Scognamillo, giovane libero romano per la prossima stagione nel campionato di serie A2. Scognamillo continuerà a ruggire con i colori di Brescia, sotto la guida di coach Alessandro Beltrami. Nata a Roma il 24 febbraio 2001, il primo tassello della Millenium 2022/23 è cresciuto nelle prestigiose giovanili del Volleyrò Casal De Pazzi, militando in serie B2 dal 2015 al 2017 ed in B1 dal 2017 al 2019.

Nel 2018 è stata nominata miglior libero della finale Scudetto Under 18, conquistata con la maglia della propria città. Nel 2019 Serena si è accasata a Sassuolo in A2 mentre nella stagione (2020/2021) ha difeso i colori di Martignacco (Udine) sempre nella seconda serie nazionale. Nella stagione appena terminata, con Millenium Brescia ha conquistato la Coppa Italia e sfiorato la promozione nella massima serie, dimostrando di essere uno dei liberi più talentuosi della categoria.

Ora è pronta ad affrontare la seconda avventura con la maglia della Millenium Brescia nel roster affidato al confermato Alessandro Beltrami. Nella sua carriera Serena Scognamillo vanta presenze in azzurro con la Nazionale Juniores : nel 2016 ha fatto parte della Nazionale PreJuniores di coach Mencarelli e nel 2017 ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei Under 18. Serena sarà presentata in conferenza stampa online – su Facebook e YouTube Millenium – domani, venerdì 20 maggio, alle ore 18.