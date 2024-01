Maclodio celebra le sue campionesse: primo posto e Coppa Italia, la Promoball è regina d’inverno

Si conclude il girone d’andata in B2 della Promoball Sanitars. Dopo oltre due ore di gioco la squadra biancorossa riesce ad avere ragione di una mai doma Ata Trento, e a conquistarsi un tie-break che poi lascia il campo ai meritati festeggiamenti. Ora il campionato osserverà la pausa fino al 10 gennaio, per le tigri però le sfide proseguiranno con gli impegni di Coppa Italia che porranno di fronte a Riccione (prima del girone F) e Alseno (in testa al girone E), in un girone all’italiana che in palio mette un posto alla Final Four.

“La partita era molto importante – ha commentato Sonia Basalari – principalmente per due motivi: in primis per prendere distanza dalla seconda in classifica e poi perché vincere ci avrebbe concesso di andare in Coppa Italia, il risultato quindi è ottimo”. L’ingresso in campo della numero 11 è stato molto positivo: “Le mie compagne mi hanno aiutato molto, siamo un bellissimo gruppo e la componente squadra incide tanto sui risultati”.

Con la giornata numero 13 sono andati in archivio i gironi di andata dei Campionati di Serie B maschile e Serie B1 e B2 femminile. I risultati conseguiti al termine dei gironi di andata daranno vita agli spareggi di qualificazione alla Final Four di Coppa Italia che si terrà tra il 27 e il 30 marzo (sede da definire). Prenderanno parte agli spareggi, in programma dal 27 gennaio al 4 febbraio, tutte le prime squadre classificate di ciascun girone di Serie B1 maschile e Serie B2 femminile.