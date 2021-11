B1: ancora a secco Bedizzole, sconfitta in casa per 3-0 dall’Enercom Fimi

Squadra in casa Green Up Bedizzole

Ancora nessun punto conquistato danel campionato dinonostante una super prestazione di: determinante ancora qualche distrazione sul finale di set che ha permesso all’Enercom Fimi Crema di conquistare l’intera posta in palio. L’Enercom Fimi conquista i tre punti nella trasferta di Bedizzole al termine di una gara chiusa in tre set nonostante i tentativi di rimonta delle giovani bresciane. Per Cattaneo e compagne si tratta del primo successo da. Il primo allungo della gara è dell’Enercom Fimi che, grazie al muro di Fioretti, va sul 3-5 e dopo il pareggio bresciano piazza un break di cinque punti col muro di Marengo e l’ace di Nicoli. Sul 10-14 altro filotto cremasco chiuso dal muro a uno di Fioretti per il 10-18.

Bedizzole reagisce con cinque punti consecutivi per il 15-18 ma è Cattaneo, dopo il time out chiamato da Moschetti, che torna a muovere il punteggio per le biancorosse che arrivano fino al 16-24 con una pipe della capitana. Un errore in battuta delle padrone di casa chiude il set sul 19-25. Bedizzole appare in difficoltà in avvio di secondo set e l’Enercom Fimi vola sul 2-7 con l’ace di Giroletti. La reazione bresciana è immediata e il sorpasso arriva sul 9-8. Dopo una serie di cambi palla prova la fuga la squadra cremasca che va sul 15-18 con l’ace di Iannaccone (subentrata a Cattaneo) e l’attacco di Marengo.

Ma le padrone di casa tornano in parità a 20. Altra fase in cui domina il cambio palla fino al 23 pari poi ci pensa Giroletti a rompete l’equilibrio con l’attacco del 23-24 e l’ace che chiude il set. Nel terzo set parte meglio Bedizzole che si porta sul 7-4 dopo due ace di Marchesini ma la reazione cremasca è immediata col 10-14 arrivato con l’ace di Frassi. Fioretti, Giroletti (con un ace) e Iannaccone sono le protagoniste dell’allungo fino al 12-19. Quando la gara sembra saldamente nelle mani delle biancorosse le padrone di casa tornano a fare punti aiutate da qualche errore biancorosso e si arriva al 19-20. Dal 21-22 per l’Enercom Fimi torna a controllare con gli attacchi vincenti di Marengo, Frassi e Giroletti per il 21-25. Il tabellino del match:

BEDIZZOLE-ENERCOM FIMI CREMA 0-3 (19-25, 23-25, 21-25)

Green Up Bedizzole Volley: Penocchio, Moriconi, Sturniolo 2, Marchesini 12, Macobatti 3, Marinoni 15, Comoletti ne, Populini 6, Tagliani (L), Cecchetto 2, Okonofua ne, Danesi ne. All. Polito.

Enercom Fimi Volley 2.0 Crema: Guerini Rocco (L), Giroletti 15, Saltarelli ne, Labadini (L), Abati, Nicoli 4, Motta ne, Cattaneo 4, Frassi 6, Fioretti 11, Fugazza, Marengo 14, Iannaccone 5, Vairani ne. All. Moschetti.