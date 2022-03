Serie A2: spareggio promozione contro Pinerolo per la Millenium Brescia

La penultima giornata della vivo Serie A2 Femminile ha stabilito le vincitrici dei due girone del campionato: saranno Brescia e Pinerolo ad affrontarsi nello spareggio Promozione dopo aver mostrato la loro superiorità all’interno dei propri raggruppamenti. I successi dell’ultima giornata sono arrivati rispettivamente contro Macerata e Martignacco. Resta da affrontare per entrambe le squadre l’ultima partita di regular season: domenica 6 marzo Pinerolo sarà in trasferta contro il fanalino di coda del girone B Modica (ore 15:30), mentre Brescia affronterà la più complicata sfida a Sassuolo contro la Green Warriors.

Partite dal valore nullo in termini di piazzamento ma decisive per il fattore campo nello spareggio Promozione in A1, ad oggi a vantaggio delle pinerolesi meglio classificate in termini di punti fatti (49 contro 47). Tutto sembra propendere in favore di Pinerolo, visto il differente coefficiente di difficoltà dell’ultimo turno, ma nell’avvincente campionato di Serie A2 nulla è scontato.

Chi finirà con più punti inizierà la serie di spareggio in casa propria, avendo le gare decisive fra le mura amiche. Richiamando il regolamento ricordiamo che al termine delle 22 giornate di Regular Season, le due prime classificate si sfidano al meglio delle 5 gare e la vincente della serie sarà promossa direttamente in Serie A1. La perdente rientra nei Play Off Promozione in semifinale. Mentre si sputa lo spareggio, le squadre dalla 2a alla 7a posizione di ogni girone accedono ai Play Off a partire dagli ottavi di finale al meglio delle 3 gare.

La vincente dei Play Off è la seconda squadra promossa in Serie A1. Tempo al tempo, ora le Leonesse vogliano chiudere imbattute il girone di ritorno, mantenendo viva la striscia di 10 vittorie consecutive in campionato e 2 in Coppa Italia, vendicando l’ultima sconfitta in campionato subita proprio per mano di Sassuolo nella sfortunata gara che vide il brutto infortunio della schiacciatrice Alice Tanase.