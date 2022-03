A2: la Millenium Brescia a Chieri per riaprire lo spareggio promozione

Domani, domenica 27 marzo, al PalaFenera di Chieri (ore 17), la Millenium Brescia proverà ribaltare il fattore campo e riaprire i conti nella serie che deciderà la promozione nella massima serie contro Pinerolo. Dirigeranno Sergio Jacobacci dalla sezione di Venezia e Marta Mesiano della sezione di Parma, mentre Domenico Ruberto sarà al referto segnapunti elettronico.

A commentare la sfida decisiva con Pinerolo è il martello Rebecca Piva, decisa a ribaltare l’esito dei primi due incontri: “La prossima gara sarà una battaglia ancora più impegnativa delle altre due – esordisce Rebecca – Da una parte Pinerolo vorrà chiudere la serie in tre gare per portarsi a casa la promozione, dall’altra parte noi abbiamo la grande voglia di riscattarci e di riaprire la serie. La partita si giocherà tanto sull’emotività e sulla foga, ed essendo una finale playoff è giusto che sia così”.

La giovane attaccante bolognese prosegue: “Dobbiamo essere ciniche e gestire meglio l’emozione, essere più ordinate possibili. Veniamo da una settimana di allenamenti molto belli e proficui, dove abbiamo cercato di sistemare i dettagli che non ci hanno permesso di vincere gara 2. Sappiamo di avere davanti a noi un avversario che cercherà in tutti i modi di metterci in difficoltà, ma ci siamo allenate duramente proprio per saper soffrire e uscire dalle difficoltà con il nostro gioco. Sarà una bella partita e un bello spettacolo, con il PalaFenera già sold out, per cui sono sicura che sapremo mostrare quanto valiamo, divertendoci”.

La Eurospin Ford Sara Pinerolo ha chiuso la regular season vincendo il girone B con 52 punti, frutto di 18 vittorie e 2 sole sconfitte. Guidata da coach Michele Marchiaro, la formazione piemontese è formata da un roster di tutto rispetto. Il punto di forza delle biancoazzurre è senza dubbio l’opposta classe 1990, e capitano, Valentina Zago, ‘bomber’ della regular season con 455 palloni messi a segno, ed MVP di gara 1 e gara 2 con 25 e 28 palloni messi a segno. Ottime prestazioni sin qui anche del libero ex Brescia Ylenia Pericati e della schiacciatrice Federica Carletti. In dubbio l’utilizzo sin dall’inizio della regista Vittoria Prandi, infortunatasi a metà del secondo set di Gara 2 e ben sostituita dalla giovane Faure Rolland.