Il 14 settembre le Leonesse della Millenium Brescia si presentano in Loggia

Sarà il salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia ad ospitare la consueta conferenza ufficiale di presentazione, alla stampa e alla città di Brescia, della Banca Valsabbina Millenium, mercoledì 14 settembre alle ore 17:00. Il primo cittadino Emilio Del Bono riceverà la formazione al gran completo del presidente Roberto Catania, guidata da coach Beltrami con il suo staff, che si presenta ai nastri di partenza della Serie A2 2022-2023. Presente anche il settore giovanile Millenium, con i relativi allenatori e dirigenti, che affronterà oltre ai campionati delle rispettive Under, anche i campionati regionali di Serie C e D.

Al tradizionale appuntamento, che si ripete ogni inizio stagione dal 2011, saranno presenti le autorità sportive del Coni e del comitato territoriale Fipav Brescia. Sono invitati a partecipare anche gli sponsor Millenium, che potranno intrattenersi dopo la conferenza stampa per un aperitivo esclusivo con le atlete e lo staff della Serie A. Come è noto la squadra, fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie A2, prenderà parte a questa categoria con ottime credenziali (come avvenuto nel corso della scorsa stagione) per la promozione nella massima serie.