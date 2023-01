Doppio colpo dell’Orceana: ufficiali Ubbiali e Danesi

L’Orceana rinforza ancora la propria rosa per affrontare al meglio il girone di ritorno con l’obiettivo di raggiungere e sorpassare la Pavonese in testa al girone e distante soltanto tre punti. La società bassaiola ha rinforzato il reparto difensivo inserendo in rosa Davide Danesi, difensore classe 2003 proveniente dalla Nuova Valsabbia. Il colpo da novanta è però a centrocampo con l’arrivo di Fabio Ubbiali, classe 1993, proveniente dal Cast Brescia. I due nuovi giocatori sono già a disposizione di mister Perini che potrà schierarli domenica alla prima giornata di ritorno in trasferta contro la Voluntas Montichiari.