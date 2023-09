Feralpisalò-Pisa, le parole pre partita del tecnico Stefano Vecchi

Sabato 23 settembre, i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza per affrontare il Pisa, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Dopo il primo storico punto conquistato in serie cadetta lo scorso turno contro il Modena, i verdeblù vogliono dare continuità ai loro risultati. Al termine dell’allenamento di rifinitura svoltosi questa mattona sul campo dello stadio “Lino Turina” di Salò, il tecnico Stefano Vecchi ha parlato alla stampa.

Queste le sue parole rilasciate alla viglia della partita:

“La squadra ha trovato e sta trovando una condizione fisica e mentale migliore. Loro hanno un organico molto ampio e di qualità, hanno un potenziale importante, è una squadra che da anni ambisce al salto di categoria per cui avremo le nostre difficoltà, ma siamo un ottimo gruppo che ha fiducia ed è cresciuto, consapevole di potersela giocare con tutti.”