Vittoria in extremis del FeralpiSalò, mister Vecchi nel dopopartita: “Ad inizio stagione partite del genere non le avremmo vinte”

Vittoria di misura per il FeralpiSalò contro il Giana Erminio: l’1 a 0 firmato da Guidetti in pieno recupero di secondo tempo permettono alla squadra di casa di centrare il nono risultati utile consecutivo. La formazione bresciana conquista i 3 punti in palio all’ultimo secondo della sfida e vola al terzo posto nella classifica di serie C, dietro a Sudtirol e Padova.

Una vittoria cercata e sudata per il FeralpiSalò, il Giana Erminio non ha mai preso iniziativa e ha iniziato e finito la gara arroccati nella propria metà campo. Un atteggiamento che ha tenuto il risultato in bilico sullo 0 a 0 per praticamente tutta la sfida, l’episodio che ha sbloccato la partita infatti è arrivato solo al 96’.

Mister Vecchi ha parlato in conferenza stampa e ha evidenziato l’importanza del restare concentrati tutti i 95’ minuti della sfida: “Non dobbiamo mollare mai e crederci fino alla fine. Ad inizio stagione partite del genere non le avremmo vinte. Essere sempre equilibrati, come ripeto sempre negli spogliatoi, è la chiave di tutto. La squadra ha lottato e corso contro una squadra che è dura da affrontare perché molto ben organizzata nella fase difensiva.”

Come di consueto però, non è ancora il momento di guardare la situazione in classifica: “La classifica la guardiamo a dicembre. Fa piacere per noi e per il pubblico che ci sta incitando, per fare il salto di qualità definitivo abbiamo bisogno di tutti."