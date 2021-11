Vittoria in Eccellenza per il Ciliverghe e ora testa alla Coppa Italia

Il Ciliverghe era impegnato in trasferta in questa nona giornata di Eccellenza e ha sfidato il Rovato, al momento quinto in campionato. La differenza di classifica però non si è vista in questa sfida, in cui il Ciliverghe è riuscito a strappare i 3 punti ed inizia ad intravedere l’uscita dalla zona playout: 2 a 1 il risultato finale, con le reti arrivate tutte nel corso della ripresa. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Negri, coadiuvato dagli assistenti Gatti e Mistrorigo.

Nel corso del primo tempo non ci sono stati particolari sussulti nei rispettivi reparti offensivi e da segnalare è solo il cartellino rosso indirizzato a Volpini che lascia il Ciliverghe in 10 uomini. Il primo squillo nella partita arriva alla mezz’ora del secondo tempo, con Colonetti che porta in vantaggio il Rovato su calcio di rigore. Il Ciliverghe però, sotto di punteggio e di uomini, non si è perso d’animo e anzi, ha iniziato a giocare sul serio solo in questo momento. Nel giro di tre minuti la squadra recupera e poi passa in vantaggio grazie alle reti di Gentili (38’) e Bosio (41’).

Al termine della sfida mister Volpi si è detto soddisfatto: “Abbiamo fatto una partita di sacrificio. Per come si stava mettendo la gara, la vittoria è meritata. I ragazzi mi stanno dando segnali importanti. Non dobbiamo montarci la testa e continuare a giocare con l’intensità e cattiveria vista oggi.”

La squadra scenderà subito in campo questa sera, in casa, contro il Forza e Costanza: la gara è valida per la semifinale d’andata della Coppa Italia Eccellenza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.30.