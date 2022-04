Vittoria del Ciliverghe e passo in più per la salvezza in Eccellenza, girone C

A Casa Cili, a Mazzano, va in scena la 28esima giornata del campionato Eccellenza tra Ciliverghe e Governolese, una partita dominata dalla squadra di casa fin dall’inizio e mai messa in discussione. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Marinoni, coadiuvato dagli assistenti Danciu e Gaetano Sergi.

Un avvio da incorniciare per il Ciliverghe, in vantaggio di due reti già dopo 7 minuti di gioco. A sbloccare il risultato è Incoronato al quinto minuto, due giri d’orologio più tardi arriva il raddoppio di Taylor, al settimo. La rete del tris arriva poco dopo la mezz’ora di gioco, con Lo Russo. Il duplice fischio mette fine temporaneamente alle ostilità, con il Ciliverghe in grande forma e una Governolese mai entrata in partita.

La partita non cambia nel corso della ripresa, con il Ciliverghe che rallenta il ritmo ma la squadra ospite non riesce ad imbastire azione offensive degne di nota. Anzi, è di nuovo il Ciliverghe ad andare in gol, il quarto della giornata, con il calcio di rigore battuto da Volpini al 37’.