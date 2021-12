Vighenzi al terzo posto in Promozione: il bilancio del girone d’andata

Il Vighenzi Calcio chiude il 2021 con una vittoria in rimonta ed in trasferta contro lo Sporting Club Brescia. L’ultima giornata del girone d’andata ha visto la squadra passare in svantaggio dopo la rete al 14’ del primo tempo di Stefana, dello Sporting Club Brescia. Il Vighenzi però è riuscito a reagire ed ha agguantato il pareggio alla mezz’ora del primo tempo, con Agui, per poi siglare la rete del definitivo vantaggio allo scadere del secondo tempo regolamentare, con Mendini, su calcio di rigore. La vittoria in extremis permette alla squadra di portare a casa altri 3 punti e restare nella zona alta della classifica.

Questo girone d’andata può dirsi positivo per la squadra, al momento in terza posizione con 23 punti conquistati. 7 vittorie totali, 2 pareggi e 5 sconfitte sono i numeri di questa prima parte di stagione. Interessante è notare i dati relativi ai gol segnati e subiti, 15 in entrambe le voci, caso unico nel girone. Equilibrio che si ritrova nel confronto tra il rendimento casalingo ed esterno della squadra: in casa la formazione ha conquistato 10 punti, in trasferta 13.

La squadra tornerà in campo domenica 23 gennaio, in trasferta, sul campo della Sportiva Ome. Un rientro slittato a causa del rinvio delle prime due giornate del girone di ritorno, la decisione infatti è stata quella di posticipare le prime due giornate per far sì che si potessero recuperare eventuali sfide rinviate nel corso della prima parte di stagione.