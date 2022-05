Sfumano i playoff per il Desenzano Calvina: è 0 a 0 nell’ultima giornata

Squadra in casa

Al Tre Stelle Francesco Ghizzi di Desenzano Del Garda è andata in scena la 38esima giornata di campionato, l’ultima per questa stagione, tra Desenzano Calvina e Sona. Il Desenzano era obbligato alla vittoria o quantomeno a segnare, cosa che non è avvenuta: 0 a 0 contro il Sona, e così sfumano i playoff.

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Castellano, coadiuvato dagli assistenti Conforti e Licari. La sfida è terminata 0 a 0, reti inviolate e quindi, nonostante parità di punteggio in classifica, il Desenzano Calvina scivola al sesto posto, dietro la Folgore Caratese.

La squadra ha pagato alcuni passi falsi di troppo nella stagione, soprattutto nella seconda parte di stagione. La sostituzione in corsa di mister Florindo non ha dato all’ambiente la spinta che ci si aspettava. Resta da valutare la posizione di mister Soave, se verrà confermato sulla panchina anche nella prossima stagione o meno, ma sono discorsi rimandati, per ora.