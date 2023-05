Serie D, il Lume vince in rimonta contro il Sorrento

Il Lumezzane vince in rimonta contro il Sorrento e si aggiudica la semifinale di andata della poule scudetto grazie a due gol in pieno recupero di Pisano e Spini. Ritmi bassi a inizio partita con il Lume che prova a farsi vedere in area del Sorrento con Alessandro e Pesce, ma senza impensierire troppo Del Sorbo. Al 22’ il vantaggio improvviso del Sorrento alla prima occasione: cross di Gianmarco Todisco per Simonetti che di testa batte Tota dal limite dell’area piccola. I rossoblù reagiscono immediatamente costringendo alla difensiva la formazione campana che però resiste e chiude il primo tempo in vantaggio di un gol. Nella ripresa è capitan Pesce a suonare la carica ai compagni con una pericolosa conclusione da fuori area, ma Del Sorbo è bravo a deviare. Al 67’ girandola di cambi per mister Franzini che inserisce forze fresche per provare a superare il muro del Sorrento che a dieci minuti dal termine perde Herrera per doppia ammonizione ed è costretto a giocare gli ultimi minuti in inferiorità numerica. Il Lumezzane ci crede, tenta il forcing finale e con grande cuore trova il pareggio nel primo minuto di recupero con Pisano che di testa sfrutta al meglio il cross di Mauri. Le emozioni però non sono finite e dopo un solo giro di lancette Spini completa la rimonta: grande invenzione di Pesce per l’esterno rossoblù che sempre di testa imbuca un non perfetto Del Sorbo. Allo satdio “Tullio Saleri” è delirio rossoblù per una vittoria al cardioplama. Settimana prossima la semifinale di ritorno a Sorrento per conquistare la finale.

IL TABELLINO

LUMEZZANE – SORRENTO 2-1

LUMEZZANE: Tota, Antonelli (67’ Rigo), Pogliano, Calì (82’ Forte), Alessandro (67’ Parravicini), Mauri, Parodi (67’ Spini), Pesce, Poledri, Tortelli (82’ Pisano), Regazzetti. A disposizione: Pelanda, Troiani, Scanzi, Sperti. Allenatore: Franzini.

SORRENTO CALCIO 1945: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., La Monica (73’ Erradi), Cacace, Fusco, Scala, Cuccurullo, Gaetani (82’ Bisceglia), E. Herrera Quintero, Simonetti (70’ Gargiulo). A disposizione: Cervellera, Tufano, Selvaggio, Maresca, Potenza, D'Ottavi. Allenatore: Maiuri.

ARBITRO: Zago di Conegliano.

ASSISTENTI: Bennici di Agrigento; Gibin di Chioggia.

RETI: 91 Pisano, 92’ Spini – 22’ Simonetti.

AMMONITI: Antonelli - La Monica, Herrera Quintero

ESPULSI: Herrera Quintero.