Seconda vittoria consecutiva per il Darfo Boario in Eccellenza: 4 a 1 contro il Valcalepio

Allo stadio comunale di Darfo Boario scende in campo praticamente solo una squadra: il Darfo ha il pallino del gioco dal primo all’ultimo minuto e chiude la pratica Valcalepio già nel primo tempo con un rotondo 3 a 0. Nella ripresa la squadra di casa sigla il quarto gol ed il Valcalepio mette a segno la rete della bandiera, utile solo a rendere meno pesante il risultato. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Manis, coadiuvato dagli assistenti Adragna e Cappelletti.

Il Darfo Boario spinge fin dai primi minuti di gioco ed il vantaggio arriva quasi subito: a siglare la rete dell’1 a 0 è Berta, bravo a trasformare il calcio di rigore assegnato per un tocco di mano da parte della difesa avversaria. Passano solo pochi minuti e arriva il raddoppio con Randazzo, 2 a 0 e nemmeno quindici minuti giocati. Al 37’ Baccanelli cala il tris e il duplice fischio arriva con la partita già ampiamente indirizzata.

Il secondo tempo è pura gestione per il Darfo Boario, con qualche sortita offensiva e una buona fase difensiva, al netto però di un Valcalepio decisamente deludente in ogni fase di gioco. Alla mezz’ora di gioco arriva il gol della bandiera per il Valcalepio con Alberti. Al 38’ infine è Baccanelli a trovare nuovamente la via del gol, siglando la sua personale doppietta: 4 a 1 il risultato finale.