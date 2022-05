Seconda sconfitta consecutiva: il Cortefranca perde contro il Como Women in serie B femminile

Squadra in casa

Squadra in casa Cortefranca

Il Cortefranca non interrompe il momento negativo ed il Como Women è riuscito ad imporsi per 3 reti a 1 nella penultima giornata di serie B femminile. La squadra scivola così in quinta posizione, a quota 40 punti.

Il Como women inizia il match su ritmi molto alti e trova il vantaggio alla mezz’ora di gioco con Rigaglia, brava ad insacca un ottimo lancio di Cecotti. Il raddoppio arriva a tempo quasi scaduto, al quinto minuto di recupero assegnato al termine della prima frazione di gioco: ancora di testa, questa volta a timbrare il cartellino è Greta Di Luzio. Al duplice fischio, le due squadre sono sul punteggio di 2 a 0 ed il Cortefranca non è mai riuscito ad impensierire la difesa avversaria.

Al 71’ della ripresa arriva il tris del Como Women, con una magia di Carravetta che conclude nell’angolino alto della porta, tiro imparabile per il portiere avversario. Allo scadere arriva il gol della bandiera per il Cortefranca, che porta la firma di Kiem e ghiaccia il punteggio sul 3 a 1.