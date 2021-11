Sconfitta per l’Atletico Castegnato: vince il Prevalle per 3 a 1 in Eccellenza

L’ottava giornata del campionato Eccellenza si chiude con una sconfitta per l’Atletico Castegnato, in casa, contro il Prevalle, il punteggio finale è di 3 a 1 per la squadra ospite. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Gervasi, coadiuvato dagli assistenti Zanichelli e Mavelli.

Una partita non a senso unico come il risultato potrebbe far intuire, la gara infatti è stata equilibrata ma l’Atletico Castegnato si è reso protagonista di alcuni errori da matita rossa che hanno consentito agli avversari di vincere l’incontro. A sbloccare il risultato è il Prevalle che trova la rete del vantaggio con Canciani al 41’ del primo tempo regolamentare. Al duplice fischio, le squadre vanno a riposo con il punteggio di 1 a 0.

Il secondo tempo, dopo un inizio in equilibrio, vede di nuovo il Prevalle prevalere e con Zanola, al 19’ della ripresa, raddoppia il vantaggio arrivando sul 2 a 0. L’Atletico Castegnato torna nel match grazie ad una rete di Sorteni ma la squadra si spegne quasi subito. La sfida la chiude poi definitivamente Rivetti, su calcio di rigore, al 41’ del secondo tempo e attesta il risultato sul 3 a 1 per il Prevalle.

La prossima sfida è in programma contro la Bedizzolese, in casa, domenica 14 novembre.