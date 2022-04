Sconfitta per il Ciliverghe contro l’Atletico Castegnato: finisce 3 a 1 per gli ospiti

A Casa Cili, impianto casalingo del Ciliverghe Calcio, la squadra non è riuscita a fermare la cavalcata dell’Atletico Castegnato, confermatosi in grande spolvero in questo finale di stagione. Il recupero della 17esima giornata di campionato è finito 3 a 1 per la formazione ospite, il Ciliverghe sarà infine impegnato domenica 1 maggio contro il Vobarno (in trasferta) per l’ultima di campionato. Gara che avrà poco da raccontare ai fini della classifica, con il Ciliverghe ormai salvo ma lontano dalla zona playoff.

La sfida contro l’Atletico Castegnato è stata arbitrata dal signor Rossini, coadiuvato dagli assistenti Cappelletti e D’Orto. A trovare per primo la via del gol è stato l’Atletico Castegnato, in rete con Sorteni al 38’ del primo tempo. La ripresa continua sulla falsa riga del primo tempo, con la squadra ospite intenta a fare la partita ed il Ciliverghe che prova a difendersi. Marazzi e Marrazzo, rispettivamente al 13’ e al 16’, siglano le altre due reti per l’Atletico Castegnato. Il gol della bandiera per il Ciliverghe arriva al 47’ del secondo tempo regolamentare, con Pedrinelli.