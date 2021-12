Rimonta vittoriosa per il Lumezzane: è 2 a 1 sul campo della Valcalepio

Il Lumezzane riporta la sfida sui giusti binari e vince in rimonta contro la Valcalepio la gara valida per il turno infrasettimanale del campionato Eccellenza, girone C. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Gagliardi, coadiuvato dagli assistenti Severini e Pozzi.

Un primo tempo con il freno a mano tirato per la squadra ospite, che passa in svantaggio dopo 12 minuti di gioco per un calcio di rigore assegnato alla Valcalepio; ad incaricarsi della battuta è Valente, che non sbaglia. Gli uomini di mister Franzini riescono però a recuperare dopo i primi 20 minuti di sbandamento e indirizzano la gara sui giusti binari al 40’, con Franchi che c’entra la rete del pareggio.

Al duplice fischio le squadre sono ferme sull’ 1 a 1 e alla ripresa è il Lumezzane che parte più convinto. Nel corso dei secondi 45 minuti di gioco la squadra domina largamente il gioco, creando numerose occasioni senza però concretizzarle tutte. La rete del vantaggio arriva con Torelli all’11’, che fissa il punteggio sul 2 a 1.

Mister Franzini sottolinea la buona prestazione della squadra, considerando la trasferta e soprattutto il campo innevato che ha reso più complicato la gestione della palla: “Grande vittoria per il tempo atmosferico, e per la trasferta, siamo andati sotto ma siamo riusciti a riprenderla. Dopo il primo quarto d’ora, in cui non abbiamo fatto benissimo, abbiamo reagito e nel secondo tempo siamo stati in campo solo noi.”