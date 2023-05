Promozione: i risultati di domenica 30 aprile

La Pavonese non è sazia e continua a vincere anche dopo la conquista del titolo superando di misura il Lodrino. Vince anche l’Orceana che si aggiudica matematicamente il secondo posto battendo per 3 a 0 la Vighenzi raggiunta in classifica dal Cellatica vittorioso in trasferta sul campo della Pro Palazzolo. A completare la zona play off ci sono la Castellana e l’Asolo rispettivamente vittoriose con Voluntas Montichiari e Nuova Valsabbia. A metà classifica arrivano due sconfitte per il Borgosatollo in trasferta contro il San Lazzaro e per La Sportiva Ome battuta in casa dal Suzzara. A chiudere la giornata, il pareggio tra Governolese e Marmirolo.

I risultati e i marcatori della giornata:

Castellana - Voluntas Montichiari 3-0

(35′ Salardi, 75′ Faye Pape, 92′ Marangi)

La Sportiva Ome - Suzzara 0-2

(Moretti, Terragin)

Lodrino - Pavonese 0-1

(34′ Gambaretti)

Nuova Valsabbia - Asola 0-1

(Bovi)

Orceana - Vighenzi 3-0

(17′ Belotti, 47’ pt Bosis, 88′ Gjinika)

Pro Palazzolo - Cellatica 0-2

(45′ Scalvini, 92′ Sinigaglia)

San Lazzaro - Borgosatollo 2-0

(Pini, Ghirardini)

Governolese - Marmirolo 1-1

(Salvini - Pereira Araujo)