Primavera 2: la Feralpi affonda a Venezia

Tanto cuore per la Feralpisalò, ma Centro Sportivo Talierco di Mestre a conquistare i tre punti sono i padroni di casa del Venezia. Il gol del vantaggio siglato da Benti dopo otto minuti è un’illusione che dura soli sette minuti quando il Venezia ristabilisce la parità con Jonsson che da calcio piazzato beffa la difesa verdeblù calciando sotto la barriera. La formazione di mister Lucchini resta in partita, ma a tre minuti dal termine del primo tempo il Venezia trova il gol del sorpasso con Okoro. Nella ripresa le squadre giocano in sostanziale equilibrio fino al minuto 80 quando i lagunari segnano il terzo gol con Alves. Al minuto 87 la partita è sospesa a causa di un brutto scontro di testa tra il portiere gardesano Venturelli e Mikaelsson. Solo uno spaventa per fortuna, ma il portiere della Feralpisalò è stato trasportato all’ospedale di Mestre per accertamenti medici. Feralpi costretta a giocare in dieci con Pisa che si improvvisa portiere per i restanti minuti finali. Il Venezia approfitta della situazione e cala il poker con Baudouin.

Un risultato decisamente troppo largo per la primavera della Feralpisalò che a tratti ha anche dominato il gioco. Prossimo impegno per i leoni del Garda è sabato 8 ottobre in casa con il Genoa alle ore 15 presso Centro Sportivo Rigamonti di Brescia.

Per quanto riguarda Venturelli la situazione non è preoccupante. Il ragazzo al momento è ancora in ospedale, assistito dal Dt Pinardi e dal team manager Simonini.

Le dichiarazioni di mister Stefano Lucchini al termine della partita: “Peccato. Per buona parte della partita ce la siamo giocata e fino a dieci minuti prima della fine avevamo avuto buone possibilità per segnare. Abbiamo giocato bene e risposto colpo su colpo ad una squadra che gioca con tre fuoriquota e punta sicuramente in alto.

Abbiamo preso il gol del 3-1 su un errore in uscita e lì si è chiusa la partita. Poi, purtroppo, c’è stato anche l’infortunio del nostro portiere e quindi siamo rimasti in 10 con Pisa che si è arruolato come portiere. Il risultato è troppo a nostro sfavore per quello che si è visto realmente in campo. C’è grande rammarico per non aver sfruttato le occasioni per il pareggio. Però ci siamo, il gioco c’è. Ora testa alla prossima partita”.

IL TABELLINO

VENEZIA - FERALPISALÒ 4-1

VENEZIA: Sperandio, Remy, Baudouin, Kyvik (87’ Busato); Da Pozzo (79’ Magnusson), Leal, Mozzo (64’ Alves), Jonsson (87’ Berengo), Camolese; Mikaelsson, Okoro (64’ Borecki). A disposizione: Velcea, Slowikowski, Ivarsson, Karagiannidis, Camber, Sandberg, Marrone. Allenatore: Soncin.

FERALPISALO: Venturelli, Inverardi, Armati (87’ Pisa), Rebussi, Gogna; Viscardi (76’ Rizzi), Gualandris, Guarnieri, Bettolini (68’ Samb); Benti (87’ Gatti), Bassini (68’ Menegatti). A disposizione: Righetti, Cherif, Ziglioli, Brognoli, Prasso, Inverardi G., Picchi. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: Gangi di Enna

MARCATORI: 8' Benti (F), 15' Jonsson (V), 42' Okoro (V), 80’ Alves (V), 90’+17' Baudouin (V).

AMMONITI: Remy (V), Kyvik (V), Mikaelsson (V).

NOTE: al 42’ st Venturelli (F), dopo uno scontro di gioco, è stato trasportato in ospedale a Mestre per accertamenti.

Fonte immagine: Feralpisalò.