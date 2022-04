Pesantissimo passivo per lo Sporting Franciacorta: subisce 6 reti dal Villa Valle

Squadra in casa

Lo Sporting Franciacorta subisce una delle più pesanti sconfitte di questa stagione contro il Villa Valle nella gara valida per la 32esima giornata di serie D, girone B. La sconfitta mette quasi definitivamente il punto alle ambizioni di accedere ai playoff, la squadra infatti ha dimostrato ancora una volta una totale mancanza di continuità nei risultati.

Un approccio alla gara sbagliato fin dai primi minuti di gioco: basta un tempo al Villa Valle per siglare 5 reti e chiudere il match dopo soli quarantacinque minuti di gioco. SanSeverino del Villa Valle sigla la prima rete dopo 7 minuti di gioco, ne passano due e Maritato mette a segno il secondo. Zambelli, all’undicesimo, cala il tris: lo Sporting Franciacorta non è mai sceso in campo.

Seck al 23’ e di nuovo Sanseverino chiudono i giochi già nel primo tempo, al duplice fischio infatti il parziale è sul 5 a 0. Non cambia l’atteggiamento nel corso della ripresa, con Zambelli in gol due minuti di gioco. Il gol della bandiera, velleitario, dello Sporting Franciacorta porta la firma di De Angelis, su calcio di rigore, al 13’ della ripresa.