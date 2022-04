Il Prevalle conserva il terzo posto in classifica: è 2 a 2 contro il CazzagoBornato

Al Cbc stadium di Bornato è andato in scena il recupero della 17esima giornata del campionato Eccellenza, disputata tra il CazzagoBornato ed il Prevalle. L’arbitro della sfida è stato il signor Copelli, coadiuvato dagli assistenti Cattaneo e Nanfa.

Un pareggio che permette al Prevalle di portare a casa un punto e conservare il terzo posto in classifica, che si traduce in accesso matematico ai playoff. Il Prevalle ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 reti a 1, sul finire della ripresa però si è fatta raggiungere dal CazzagoBornato con Farimbella ed il punteggio si è fermato sul 2 a 2. La squadra ospite però ha sfiorato più volte il gol vittoria nel corso della ripresa, sono state almeno tre le occasioni, tutte neutralizzate dal portiere avversario.

Domenica 1 maggio la squadra affronterà l’Orceana nell’ultima gara della regular season, in programma per recuperare la 18esima giornata di campionato.