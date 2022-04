Il CazzagoBornato ferma sul 2 a 2 il Prevalle in Eccellenza

Il CazzagoBornato è stato protagonista di una buona partita contro il Prevalle, sfida valida per il recupero della 17esima giornata del campionato Eccellenza. Il match ha chiuso la stagione casalinga per il CazzagoBornato, che nell’ultimo incontro stagionale sarà in trasferta contro la Bedizzolese. Una sfida che non cambierà le sorti della stagione: la squadra è già ampiamente salva ma lontana dalla zona playoff.

Ad aprire le marcature è stato il Prevalle, in doppio vantaggio dopo nemmeno venti minuti di gioco: prima Maccabiti al 10’ e poi Canciani al 18’ siglano il 2 a 0. Ad accorciare le distanze è stato Comotti, su calcio di rigore, al 38’ del primo tempo regolamentare. Il gol del pareggio è invece arrivato sul finire della gara, con Farimbella, al 43’, rischiando però non poco di fronte alle incursioni del Prevalle.

Mister Inverardi si è detto soddisfatto dell’approccio mostrato: “Siamo partiti bene sotto l’aspetto del gioco, abbiamo fatto due errori banali e siamo andati sotto di due gol. Siamo poi riusciti meritatamente a pareggiare, abbiamo rischiato qualcosa sul finale ma sul piano del gioco non abbiamo fatto male. L’importante era smuovere la classifica e chiudere bene la stagione in casa.”