Leoni del Garda subito in campo in vista della prossima sfida

Dopo il pareggio casalingo a reti inviolate conto il Padova, i verdeblù hanno ripreso gli allenamenti con una seduta mattutina sul campo dell'antistadio "Amadei" agli ordini di mister Stefano Vecchi. I giocatori in campo contro i veneti hanno svolto un allenamento di recupero attivo e rigenerativo, mentre chi non ha preso parte alla partita ha svolto un lavoro tecnico tattico ad alta intensità. Tra questi da segnalare il ritorno in gruppo a pieno regime di Di Molfetta. I leoni del Garda riprenderanno gli allenamenti venerdì alle ore 11 presso il Centro sportivo “D. Giacomini” di Prevalle, mentre sabato svolgeranno la consueta rifinitura pre-gara dalle ore 10:30 sempre sul campo di Prevalle. Al termine della seduta la squadra partirà per il Piemonte. Queste le tappe di avvicinamento alla sfida con la Pro Vercelli, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie C, in programma domenica 5 febbraio alle ore 14:30 allo Stadio “Piola”.

Fonte immagine: Feralpisalò.