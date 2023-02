Eccellenza: Stefano Tignosini è il nuovo allenatore del Darfo Boario

Dopo aver esonerato Luca Sana, Il Presidente Venturi e la società hanno affidato il timone della prima squadra a Stefano Tignosini che già conosce molto bene l’ambiente neroverde. Il tecnico originario di Breno, infatti, ha chiuso la sua carriera da calciatore proprio con la maglia del Darfo Boario nel 2020 dopo un percorso tra Serie C e Serie D. A maggio del 2021 è stato chiamato sulla panchina dell’Atletico Castegnato per sostituire Stefano Preti nel campionato “sprint” di Eccellenza. Già al lavoro con la squadra, Tignosini farà il suo esordio sulla panchina neroverde domenica 26 febbraio in casa contro il Rovato con il compito di riportare in acque tranquilla il Darfo.