Cazzagobornato, interrotto il rapporto con il DS Gabrieli

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Con una breve nota, il Cazzagobornato ha comunicato di aver interrotto il rapporto col direttore sportivo Gianluigi Gabrieli. Arrivato in Franciacorta un anno e mezzo fa, il ds originario di Lumezzane ha portato il Cazzagobornato ai play off nella stagione appena conclusa, risultato mai raggiunto dalla società gialloblù.

Di seguito il comunicato del club:

“S’interrompe il rapporto col direttore sportivo Gabrieli.

Dopo un cordiale incontro col Direttore Generale Riccardi sé deciso in comune accordo di non proseguire il cammino in vista delle prossima stagione

A Gianluigi i più sinceri auguri per il proseguo del suo percorso sportivo ringraziandolo per il suo prezioso operato svolto con la nostra organizzazione”.