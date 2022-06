Cambio in panchina per la Bagnolese: saluta Scabelli e arriva mister Panina

La Bagnolese, tramite diversi comunicati social, ha annunciato un cambio in panchina: dopo 4 stagioni, mister Scabelli lascia la guida della Bagnolese. Il comunicato del club raccoglie anche le parole dell’ormai ex tecnico:

“Dopo quattro bellissimi e intensi anni fatte di gioie e dolori termina la mia esperienza calcistica a Bagnolo. Desidero ringraziare tutti i miei ragazzi e giocatori con molti dei quali ho instaurato rapporti sani e veri (perché il calcio dilettantistico è soprattutto questo) che porterò con me nella vita. Desidero ringraziare il mio staff, perché siete i migliori. Desidero sopratutto ringraziare Giovanni Sardi, persona vera e tifoso appassionato, perché ha creduto in me fin dall’inizio e non ha mai smesso! Si chiude questa parte della mia vita calcistica ma porterò sempre nel cuore Bagnolo e la Bagnolese!!! È stato bello, anzi bellissimo. Forza Bagno.”

La società ha però già annunciato anche il sostituto, facendo il nome del nuovo allenatore oltre che del direttore sportivo. Di seguito il comunicato integrale:

“La società US Bagnolese comunica che è stato raggiunto un accordo di collaborazione fra il direttore sportivo Stefano Orizio e l’ex bomber neroverde Ermanno Panina, al quale sarà affidata la conduzione tecnica della prima squadra. Mister Panina, vincitore del premio "Miglior Allenatore 2018" di Promozione con il Real Dor, torna a Bagnolo Mella da allenatore dopo le esperienze sulle panchine di Atletiko Bagnolo, Voluntas Montichiari e Real Castenedolo.”