Calcio Eccellenza: pubblicato il girone della stagione 2022/23

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Il massimo campionato regionale di Eccellenza è sempre più vicino. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti diramato la composizione del girone a 18 squadre. Le squadre bresciane sono state tutte inserite nel girone c. Sarà però un girone insolito come non si vedeva da tempo poiché le province lombarde coinvolte sono ben cinque: Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi e Mantova.

Di seguito il girone c di eccellenza della stagione 2022/23:

ECCELLENZA

Bedizzolese

Caravaggio (BG)

Carpenedolo

Cast Brescia

Castiglione (MN)

Cazzagobornato

Ciliverghe

Darfo Boario

Luisiana (CR)

Offanenghese (CR)

Ospitaletto

Prevalle

Codogno (LO)

Rezzato Dor

Rovato

Soncinese (CR)

Soresinese (CR)

Vobarno