Buona la prima: il Lumezzane vince e convince nella prima di campionato

Domenica 19 settembre è iniziato ufficialmente il campionato Eccellenza. La prima gara del Lumezzane si è giocata in trasferta a Martinengo, sul campo del Forza e Costanza: fischio d’inizio fissato per le ore 15.30. Grazie ad un’ottima prova di squadra, gli ospiti sono riusciti ad imporsi con il punteggio di 4 a 2 sui padroni di casa: il Lumezzane comincia così ottimamente il suo campionato.

La spinta propositiva del Lumezzane VGZ si è vista fin dai primi minuti di gioco, è al quinto infatti che si registra la prima occasione da rete di Gullit, che schiaccia di testa un buon cross di Zullo ma è reattivo il portiere avversario. Il pallone entra in rete qualche minuto più tardi, con Okyere che raccoglie un cross dalla destra e insacca. La supremazia del Lumezzane è evidente e la squadra raddoppia al 17’, questa volta con Tognoni che entra in area e calcia verso la rete, la palla è deviata dal difensore e nulla può il portiere avversario.

Il Forza e Costanza riapre però il match a metà del primo tempo grazie ad un calcio di rigore: si incarica della battuta Cerea che insacca e porta il punteggio sul 2 a 1, che resta invariato fino alla fine dei 45’ di gioco. Al rientro in campo continua il buon momento del Forza e Costanza e al 53’ è Lazzaretti a mettere in porta il pallone: il risultato torna in parità, 2 a 2.

All’ora di gioco entra in campo Minotti per il Lumezzane VGZ e la squadra si rianima: bastano 5 minuti e Okyere conquista un calcio di rigore, trasformato in gol dal neoentrato Minotti. Nove minuti più tardi trova di nuovo la via della rete Minotti, che mette a segno una doppietta. Il 4 a 2 permette al Lumezzane di gestire tranquillamente gli ultimi minuti di gioco e lasciare il campo con il bottino pieno dopo la prima giornata di campionato.