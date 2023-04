Trasferta amara per il Brescia. Vince l’Ascoli

Termina nel peggiore dei modi la trasferta marchigiana per il Brescia che esce sconfitto 4 a 3 dallo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno. Vittorie per Cosenza e Venezia, pareggia invece la Spal. Le Rondinelle restano così all’ultimo posto a quota 28 punti, ma la lotta per la salvezza è ancora aperta e la sfida odierna ha lasciato segnali positivi da cui ripartire.

Inizia bene la partita per il Brescia che al 19’ trova il vantaggio con Listkowski schierato a sorprese nell’undici titolare da Gastaldello. Errore in fase d’impostazione per Botteghin, Ayé conquista palla e serve Galazzi in area appoggia sul secondo palo a Listkowski che supera Leali in uscita. Le Rondinelle resistono alla reazione dei padroni di casa che però insistono e a due minuti dalla scadere trovano il pareggio: crossi di Falasco che sorprende la difesa bresciana e colpo sotto misura di Mendes. Nella ripresa i marchigiani partono forte e dopo due minuti ribaltano il risultato: cross di Collocolo per Forte che difende palla da Adorni e con il mancino batte Andrenacci. Al minuto 63’ l’episodio a favore del Brescia: Bisoli colpisce in area di testa e Simic tocca con il braccio. Nessun dubbio per l’arbitro che indica il dischetto ed estrae il secondo cartellino giallo, e conseguente rosso, per Simic costretto a lasciare i suo compagni in inferiorità numerica. Dagli undici metri si posiziona Ayè che non sbaglia ristabilendo la parità. La superiorità numerica rinvigorisce il Brescia che poco dopo sfiora il terzo gol con un bel colpo di testa di Listkowski che Leali devia in angolo con un grande intervento. A dieci minuti dal termine i biancoblù trovano la via del gol, ma l’arbitro ferma tutto e dopo un consulto al var conferma la posizioni irregolare di Bisoli. Al 90’ un nuovo episodio cambia le sorti della partita: stavolta a toccare in area di mano è Niemeijer e l’arbitro concede il rigore all’Ascoli che Caligara trasforma. Il Brescia non demorde e si getta in avanti creando una buona occasione con Jallow, ma sul contropiede i bianconeri sono fatali e segnano il quarto gol con Marsura. La squadra di mister Gastaldello lotta fino alla fine e al 99’ accorcia le distanze con Bisoli che da pochi passi segni sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo il gol del capitano, però, non c’è più tempo e la partita termina con il punteggio di 4 a 3 per i marchigiani.

I biancoblù torneranno in campo il lunedì di Pasquetta per affrontare la Ternana davanti al pubblico dello Stadio “Rigamonti”. A sette giornate dal termine del campionato, tre punti potrebbero ancora svoltare la stagione.

IL TABELLINO

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Falasco (46’ Giordano); Collocolo, Buchel (78’ Lungoyi), Caligara; Mendes (85’ Gondo); Forte (85’ Marsura), Dionisi (65’ Quaranta). A disposizione: Bolletta, Guarna, Quaranta, Marsura, Gondo, Falzerano, Eramo, Proia, Giovane, Tavcar. Allenatore: Breda.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci, Jallow, Papetti, Adorni, Huard (46’ Mangraviti); Bisoli, Van de Looi, Bjorkengren (75’ Ndoj); Galazzi (38' Rodriguez), Listkowski (85’ Niemeijer); Ayé (75’ Bianchi). A disposizione: Lezzerini, Karacic, Adryan, Labojko, Scavone. Allenatore: Gastaldello.

ARBITRO: Paterna di Teramo.

ASSISTENTI: Dei Giudici di Latina: Cortese di Palermo.

RETI: 43’ Mendes, 47’ Fiore, 91’ rig. Caligara, 95’ Marsura - 19’ Listkowski, 65’ rig. Ayè, 99’ Bisoli.

AMMONITI: Falasco, Collocolo - Paoetti, Adorni, Van de Looi.

ESPULSI: Simic.

NOTE: Calci d'angolo 4-5. Recupero pt 4', st 0'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.