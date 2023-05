Il bresciano Alessandro Lo Cicero assistente di Irrati in finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia 2022/23 parlerà anche un pò bresciano. Alessandro Lo Cicero, infatti, presidente della sezione AIA di Brescia, è stato designato insieme a Ciro Carbone come assistente dell’arbitro Massimiliano Irrati per dirigere la finalissima tra Fiorentina e Inter in programma questa sera allo Stadio “Olimpico” di Roma.

Un traguardo notevole e del tutto meritato per Alessandro Lo Cicero che nel corso della stagione, tra Serie A e Serie B, ha dimostrato di essere uno degli assistenti con il miglior rendimento.