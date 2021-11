Porsche Carrera Cup Italia 2021: il pilota Alberto Cerqui diventa campione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Grazie ai 47 punti conquistati nelle ultime due gare di Monza, Alberto Cerqui, Official Driver del team Q8 Hi Perform, diventa campione della Porsche Carrera Cup Italia 2021. “Questa vittoria è il risultato di tutti gli sforzi fatti: il merito è di tutto il team che, gara dopo gara, ha saputo perfezionare la macchina, rendendola così altamente competitiva”, afferma Cerqui.

“Vincere senza rischi è come trionfare senza gloria”: con queste parole Ayrton Senna definiva la parola vittoria e, mai come in questo momento, le stesse parole risultano in linea con il successo conquistato dal team Q8 Hi Perform e dal suo Official Driver bresciano Alberto Cerqui. Dopo il 3° posto di Gara 1 e la vittoria di Gara 2, il pilota bresciano, infatti, si è laureato campione d’Italia, conquistando così il titolo dell’edizione 2021 della Porsche Carrera Cup Italia. Con i 47 punti totali conquistati, infatti, Cerqui è arrivato a quota 220 punti totali in classifica generale, distaccando di ben 19 lunghezze Alessandro Giardelli, 2° a 201 punti, e di 45 Gianmarco Quaresmini, 3° a 175 punti totali. “Questa vittoria è il risultato di tanti sacrifici– afferma Alberto Cerqui – Siamo fieri ed orgogliosi di aver conquistato la vittoria finale, ottenuta grazie ai miglioramenti apportati gara dopo gara: l’attenzione ai dettagli ci ha consentito di essere altamente competitivi”.

Non solo Cerqui, ma anche Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia, ha voluto evidenziare l’importanza della vittoria del titolo all’Autodromo Nazionale di Monza: “Il duro lavoro ci ha ricompensati– sottolinea Bisi – Nonostante le difficoltà, abbiamo fatto il nostro percorso, migliorando gara dopo gara e raggiungendo così un ottimo livello dal punto di vista delle performance su pista. La vittoria del titolo è un traguardo importante che dà ulteriore rilievo al lavoro di tutta la squadra: Alberto è la punta di diamante di un team fantastico che è diventato campione d’Italia”. Il team Q8 Hi Perform, official partner della Porsche Carrera Cup Italia, chiude in grande stile quest’ultima edizione del campionato: si tratta di una manifestazione particolarmente importante, in quanto vede attribuita la certificazione ISO 20121 come monomarca sostenibile.