Brixia Brescia sale in Serie A1, scambiato il titolo sportivo con Costa Masnaga

Con una nota di stampa, diffusa nella tarda mattina dalla propria pagina Facebook, la Brixia Basket Brescia dirada, in maniera ufficiale e definitiva, le voci circolanti da alcuni giorni su un possibile salto nel massimo campionato italiano di basket femminile.

Adesso è proprio vero, le Leonesse giocheranno in Serie A1 il campionato 2022-2023. Il passaggio di categoria è frutto di uno scambio del titolo sportivo con la Basket Costa Masnaga. Per effetto dello scambio Brixia sale in A1 e Costa Masnaga scende in A2.

Di seguito la nota ufficiale del club. "L’approdo nella massima serie è il coronamento di una crescita a tutto tondo, societaria, dirigenziale e sportiva, che ci ha portati a competere con le migliori società d’Italia, a livello giovanile prima e con due splendide stagioni in serie A2 poi"



"La piazza bresciana - prosegue la nota - è ormai matura per avere due squadre nel massimo campionato. I rapporti di sincera stima ed amicizia con la compagine maschile della Germani porteranno a sviluppi e sinergie tutte da scoprire, nell’interesse comune e per la gioia dei tifosi, che potranno tifare le due squadre cittadine nella cornice di uno dei palazzetti più belli d’Italia. Un pensiero va a chi ci ha ceduto i diritti: Basket Costa è stata esemplare in questi anni per la sua maniera di concepire il basket femminile giovanile, fino ad esportarne il modello nella serie superiore. A loro l’augurio di tornare presto protagoniste sui palcoscenici che più meritano".



Nella nota arrivano anche una serie di ringraziamenti "L’Amministrazione Comunale della giunta Del Bono, insieme alle sue Controllate, ha senz’altro contribuito al nostro salto nella massima categoria, mostrando costantemente una sensibilità per il mondo sportivo femminile che raramente si era vista. I nostri sponsor, a partire dal title RMB, ci hanno mostrato a più riprese affetto e vicinanza, dandoci la tranquillità per programmare le stagioni sportive".

E ancora: "E’ questo il momento per ringraziare tutte le giocatrici che ci hanno accompagnato in questi anni. Brixia Basket era un contenitore vuoto, quando 8 anni fa abbiamo deciso di rilevarlo. Da allora sono passate centinaia di giocatrici, ognuna con la sua storia, ognuna unica e speciale, che tanto ci hanno dato ed alle quali speriamo di aver restituito qualcosa".

"Si apre una nuova inebriante stagione - conclude la Brixia Basket Brescia - che dedichiamo ai nostri tifosi, ai nostri dirigenti, ai nostri genitori, alle nostre atlete. E, se permettete, anche a noi stessi. Il tempo delle parole finisce qui, adesso si torna in palestra, per farci trovare pronte alla prima palla a due".