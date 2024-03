Terremoto, o quasi, al Giro d'Italia: il sindaco di Pozzolengo Paolo Bellini dice “no” al passaggio della Corsa rosa. Incredibile ma vero, il primo cittadino è pronto a fare le barricate (metaforicamente parlando) in vista della tappa Castiglione-Desenzano, cronometro individuale di 31,2 km, in programma il 18 maggio prossimo. Il motivo è presto detto: Bellini afferma di non essere mai stato coinvolto nell'organizzazione di un evento così importante e, anche per questo, di non avere uomini e mezzi adeguati per garantire la sicurezza sulle strade il giorno del passaggio della tappa.

La tappa Castiglione-Desenzano

La tappa in questione è una delle più attese dell'edizione 107 del Giro: 14esima frazione, è una crono per specialisti con partenza da Castiglione delle Stiviere e arrivo a Desenzano del Garda, città che per la prima volta ospiterà un arrivo di tappa, con transiti a Solferino, Cavriana e appunto Pozzolengo prima di arrivare a San Martino della Battaglia (torre compresa) e a Rivoltella. È il gustoso anticipo della Manerba-Livigno, tappone di montagna in calendario il giorno successivo.

Il tratto conteso in territorio di Pozzolengo è di circa 3,6 km: da località Irta e Via Italia Libera interessa buona parte del centro storico del paese, che – riferisce il sindaco – dovrà essere chiuso al traffico dalle 8 alle 17.45.

Almeno per ora, Pozzolengo dice no: “Non siamo mai stati coinvolti – il commento del primo cittadino alla stampa locale – e ci hanno trattato come fossimo l'ultima ruota del carro. Nessuno ci ha mai chiesto niente, a nessuno è venuto in mente di chiederci se potessimo aver bisogno di qualcosa”. Trattative in corso? La battaglia per il Giro (forse) è soltanto all'inizio.