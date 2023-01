Brescia Calcio Femminile testimonial in Poliambulanza contro l’HPV

Lunedì 23 gennaio presso la Sala Convegni dell’Istituto Ospedaliero Poliambulanza, la dott.ssa Manuela Lomini dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia ha organizzato un webinar in diretta sui canali Facebook e Instagram dell’Ospedale per sensibilizzare alla vaccinazione anti-HPV, Human Papilloma Virus, in assoluto la più frequente infezione sessualmente trasmessa.

Come testimonial di eccezione, Poliambulanza ha chiamato il Brescia Calcio Femminile che con il suo costante impegno contribuisce a diffondere una cultura della prevenzione e del benessere. “Sono entusiasta ed onorata che il Brescia Calcio Femminile sia partner di questo importante appuntamento – ha commentato la Presidente del BCF Clara Gorno -. Il mio obiettivo come presidente non è solamente quello di occuparmi dell’aspetto ludico-sportivo delle ragazze, ma anche aiutarle a diventare donne e cittadine consapevoli e responsabili. Convegni come questo sono fondamentali per la crescita delle giovani e per capire quanto sia importante la prevenzione. Ringrazio Fondazione Poliambulanza e la dottoressa Lomini, che ci è venuta a trovare domenica 15 allo stadio in occasione della partita di campionato contro il Tavagnacco, per l’invito”.

Sulla particolarità della malattia è intervenuta la dott.ssa Lomini: “La patologia è molto diffusa: 9 persone su 10 nella loro vita vengono in contatto con l’HPV e 1 persona su 4, indipendentemente dal sesso, contrae un’infezione da HPV. Quindi, circa il 75% della popolazione è potenzialmente esposta a un’infezione da Human Papilloma Virus, entro i 50 anni. È importante sapere che venire a contatto con questo virus incide significativamente sulla probabilità sia negli uomini che nelle donne di sviluppare numerosi tumori e che il vaccino consente un’ampia copertura dall’infezione”.

La registrazione del webinar rimarrà a disposizione sui canali social di Fondazione Poliambulanza nei giorni successivi alla diretta.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.