C'è una spiaggia a 1.600 metri d'altezza: è tra le più alte d'Europa

Da lassù la vista è bellissima: si vede pure il lago d'Iseo, tutto intorno le montagne della Val Seriana e della Valle Camonica. Ma con una grande novità, annunciata in questi giorni: una spiaggia vista lago (artificiale) a oltre 1.600 metri d'altitudine. Siamo sul Monte Pora, a Castione della Presolana (provincia di Bergamo, ma a poca distanza dai confini bresciani: Angolo Terme è davvero a due passi, superato il Vareno).

E' qui che a partire già da questo fine settimana hanno aperto i battenti la nuova Pora Beache e il food truck “Strinù”, ovvero un gatto delle nevi reinterpretato a mo' di street food. Per il momento saranno aperti solo il weekend, questo e il prossimo, ma poi dal 10 luglio (e fino al 29 agosto) saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18.

La nuova passerella galleggiante

Oltre allo street food, sarà possibile noleggiare sdraio, lettini e ombrelloni in quella che di fatto è una delle spiagge più alte d'Italia (e d'Europa). Come detto, siamo a oltre 1.600 metri d'altitudine: a ridosso del laghetto artificiale (dove ricordiamo vige il divieto di balneazione) è stato allestito e posizionato un plateatico galleggiante, insomma una piattaforma da oltre 100 metri quadrati ora attrezzato con divanetti, tavolini e lettini.

Anche sulle altre rive del laghetto si possono posizionare sdraio e lettini, per godersi un po' di sole in questa calda estate (anche se a 1.600 metri non è sempre caldissima: il 26 giugno, ad esempio, in mattinata si registravano 16 gradi). “Vi aspettiamo in questa nuova area destinata a rilanciare e valorizzare la bellezza del nostro territorio”, fanno sapere dal Monte Pora.

Non solo lago e street food

La location non è solo invernale, con le piste da sci. In estate, infatti, oltre alla passerella galleggiante e il gatto delle nevi Strinù, è possibile immergersi nei sentieri con escursioni a piedi e in mountain bike, e si può fare anche snow tubing (cioè le discese sulle neve in sella a un gommone), un'esperienza che tanto piace anche ai più piccoli.