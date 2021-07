Colazioni e aperitivi vista lago, è il nuovo chiosco di Paola e Sabrina

Nome in codice P.S., che vuol dire “Post Scriptum” ma di fatto anche “Paola e Sabrina”, a cui si aggiunge l'assistente scelto Giorgio: sono loro, dietro al bancone, i protagonisti del nuovo chiosco di Manerba del Garda, fronte spiaggia e fronte lago, aperto dalla metà di giugno alla Pieve, raggiungibile da Via Repubblica e in direzione della Romantica.

Una vita in vacanza: affacciato direttamente sulla spiaggia, è il classico chiosco che più chiosco non si può. E' fatto in legno, alle spalle del campeggio Florida, ha tavolini e sedie solo all'aperto (protetti dagli ombrelloni) e già si propone come cult dell'estate dal sorgere del sole al tramonto, aperto dalle 7 e fino a tardi (quasi a oltranza).

Servizio completo, dalla colazione all'aperitivo

Servizio completo: si va dalle tradizionali colazioni all'italiana, con le brioches fresche, freschissime del Paiolo Magico di Soiano, fino agli aperitivi del mezzogiorno e i cocktail quando viene serata, anche in versione after dinner. Con un occhio al re degli aperitivi alla bresciana, ovviamente il pirlo, ma con lo sguardo alle ultime tendenze e soprattutto al chilometro zero, quindi quando si parla di gin è ovvio che c'è il Gin Mare ma anche il Gin Piero, made in Bedizzole.

Un posto per i tipi da spiaggia, aspettando l'estate

Un posto per “tipi da spiaggia”, raccontano Paola e Sabrina, infradito e costume: ma adatto a tutti i palati, anche per un pranzo veloce prima di un altro tuffo, e soprattutto con tante idee per ravvivare l'estate gardesana. Che per la cronaca, anche se siamo nella seconda metà di luglio, non è ancora partita del tutto: gli stranieri sono ancora pochi, soprattutto tedeschi, e gli italiani si fanno vivi soprattutto nel weekend.

Pennarello rosso sul calendario: a proposito di idee, probabilmente per la fine del mese (ad oggi la data ipotetica è il 31 luglio) si lavora a organizzare il primo Full Moon Party, la festa della luna piena (in stile thai) liberamente ispirata agli storici appuntamenti dell'isola di Kohphangan, in Thailandia. Stay tuned, come si suol dire: il conto alla rovescia è già cominciato.