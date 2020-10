Castegnato: "La rianimazione cardio polmonare secondo noi”, la scuola media vince un defibrillatore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina di Castegnato è stata premiata da IRC, Italian Resuscitation Council, società scientifica accreditata dal Ministero della Salute che riunisce medici e infermieri esperti in rianimazione cardiopolmonare, con la donazione di un defibrillatore automatico esterno (DAE).

La scuola bresciana è infatti una delle tre vincitrici del concorso nazionale indetto da IRC, “La RCP secondo noi”, che ha selezionato i progetti migliori di formazione e sensibilizzazione sulla rianimazione cardiopolmonare (RCP), proposti dalle scuole di tutta Italia. Gli studenti bresciani hanno vinto con il progetto “La RCP oltre le barriere linguistiche” – gli allievi hanno realizzato numerosi disegni con messaggi in diverse lingue per sottolineare l’utilità dei DAE.

Nel “manifesto” in francese si legge: “Tu cherches un DAE et tu trouve une vie”. La proclamazione dei vincitori avviene in occasione della settimana VIVA! che IRC promuoverà tra il 12 e il 18 ottobre, dedicata alla sensibilizzazione sul primo soccorso e alla rianimazione cardiopolmonare. Il 16 ottobre sarà il “World Restart a Heart Day”, giornata mondiale sulla rianimazione cardiopolmonare.

Saranno portate avanti iniziative – soprattutto digitali e a distanza – finalizzate a promuovere la cultura e la formazione sul primo soccorso e sulle manovre salvavita come il massaggio cardiaco, l’utilizzo dei defibrillatori e la disostruzione delle vie aeree. In questa occasione IRC lancerà un appello per rendere obbligatoria la formazione sul primo soccorso nelle scuole e per insegnare agli studenti le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco. L’obbligatorietà della formazione a scuola è uno dei punti chiave del disegno di legge sul primo soccorso che oggi è in discussione nella Commissione Igiene e Sanità del Senato, dopo aver già ottenuto il sì della Camera oltre un anno fa. La settimana VIVA! ha il patrocinio di Sport e Salute spa, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze votata alla promozione dello sport in Italia e, per il settimo anno consecutivo, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). I DAE donati alle scuole sono stati messi a disposizione dall’azienda Philips nell’ambito della campagna DAEfibrilla, realizzata insieme a IRC in occasione delle precedenti edizioni della settimana VIVA!.