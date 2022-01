Brescia: lezioni introduttive gratuite al Centro San Clemente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Centro Linguistico Culturale San Clemente non smette di progettare e innovare la propria offerta formativa e oggi presenta il nuovo Catalogo Inverno-Primavera 2022, composto da una ricca programmazione che copre a 360° diversi ambiti e competenze. Caratterizzato da un'attenzione particolare ai bisogni del mondo di oggi, il nuovo catalogo fornisce occasioni di crescita personale e professionale grazie a corsi di qualità che vogliono aiutare le persone ad ampliare e approfondire le proprie conoscenze in base alle necessità di ciascuno. Lo sanno bene le 27.900 persone che negli ultimi 10 anni hanno frequentato e continuano a frequentare il Centro, che di stagione in stagione ha sempre proposto nuovi corsi di formazione oltre a corsi consolidati e costantemente aggiornati.

In vista dell'inizio dei corsi il Centro San Clemente per la prima volta offre la possibilità di partecipare gratuitamente alla lezione introduttiva del corso di interesse. In questa occasione le persone potranno visitare il Centro, vedere gli spazi di Via Cremona 99 (le cucine del CFP Canossa per i corsi di cucina) e conoscere i docenti. Seguire la lezione introduttiva permetterà di conoscere il programma e di testare la metodologia di insegnamento di ogni singolo docente. Chi parteciperà alle lezioni introduttive gratuite avrà diritto ad uno sconto pari al 10% sul corso scelto. In allegato al comunicato è presente il calendario delle lezioni. Le lezioni introduttive gratuite inizieranno il 19 gennaio 2022 con l'area Lingue per concludersi il 7 febbraio 2022 con l'arte Fitness & Benessere. I corsi avranno inizio a partire dal 7 febbraio 2022 e sono tutti a numero chiuso.

Le iscrizioni, già aperte, vengono raccolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti per ciascun corso. La maggior parte dei corsi si svolgeranno in presenza e si terranno nella sede di Brescia, in Via Cremona 99, dotata di due comodi parcheggi interni, aule multimediali, palestra, teatro e laboratori attrezzati per garantire una formazione di qualità. La maggior parte dei corsi dell'area Cucina, Pasticceria & Co. si terranno presso la sede del CFP Canossa, in via S. Antonio, 53 a Brescia. Rispondendo alle esigenze degli utenti, il Centro manterrà comunque anche una parte di offerta formativa interattiva online, che essendo in diretta su una piattaforma protetta alla quale si collegano solo il docente e i partecipanti mantiene la peculiarità del Centro San Clemente: interazione, socializzazione, comunità e crescita personale.