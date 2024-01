Il sindaco di Carpenedolo vive a Dubai. Non è uno scherzo da nuovo anno, ma una solida realtà: Stefano Tramonti, in carica dal 2014, si è trasferito in Oriente – insieme a moglie e figli – per motivi di lavoro. Ricopre infatti il ruolo di General Manager per l'azienda cinese Leonessa Bearings Yancheng Co.Ltd., quartier generale proprio a Yancheng, nella provincia dello Jiangsu: da parte del La Leonessa Group, con sede a Carpenedolo e specializzata nella produzione di cuscinetti di base.

Il sindaco in trasferta

Tramonti, in quota Forza Italia, ha partecipato alle ultime riunioni di giunta da remoto. E continuerà a farlo, salvo il suo saltuario ritorno nel Belpaese, almeno fino alla fine del suo secondo (e ultimo) mandato: ha infatti già annunciato di non volersi ricandidare alle prossime amministrative, in scena oramai solo tra pochi mesi. Tramonti era stato eletto per la seconda volta nel 2019, con circa il 40% dei voti, a capo della lista “Carpenedolo si cresce”, sostenuta da Forza Italia e Carpenedolo al Centro.

Una notizia che ha fatto parecchio scalpore, in paese e non solo: i suoi sostenitori lo difendono a spada tratta, i suoi detrattori lo attaccano con la stessa foga. In passato Tramonti è già stato assente a lungo dalla sua Carpenedolo, sempre per motivi di lavoro. Ora lo sarà inevitabilmente con continuità. Dunque non mancano le polemiche, ma il tempo scorre: “Continuerò a lavorare per il mio paese fino alla fine del mandato”, le sue parole riportate dalla stampa locale e nazionale.