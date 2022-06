In arrivo temporali con grandine e vento forte: allerta sul Nord Italia

Le temperature elevate di questi giorni continueranno anche nel corso della settimana, ma un flusso di correnti settentrionali porterà nelle prossime ore piogge e temporali sul Nord Italia e – nel Bresciano – nelle zone alpine e prealpine, in particolare modo nella media e alta Valcamonica, dove sono attesi temporali tra le 17 e le 22 di oggi, mercoledì 15 giugno.

"Infiltrazioni di aria fresca in quota, in un contesto praticamente anticiclonico, favoriranno la formazione di temporali, inizialmente su Alpi e Appennino, con successiva estensione alle pianure. Non essendo una dinamica ben definita tutto il nord Italia ad eccezione delle coste liguri centro orientali rientra in un livello 1, i temporali si propagheranno abbastanza casualmente seguendo l'evoluzione degli outflow", scrivono gli esperti di ZenaStormChaser.

"Le aree con il livello 2 sono quelle che avranno più chance di sperimentare fenomeni, localmente anche violenti – si legge ancora su ZenaStormChaser –. L'energia disponibile alla convezione, visto l'atmosfera bollente, sarà davvero elevata con picchi fino a 3000 J/kg".



Al Nord, la zona con rischio maggiore di fenomeni intensi sarà l'Emilia, dove – verso sera – i temporali saranno accompagnati da grandinate e downburst: le raffiche raggiungeranno anche i 100 km/h. In Lombardia i temporali saranno "perlopiù relegati alle Orobie, con locali sconfinamenti tra Bergamo, Brescia e Garda – spiegano ancora gli esperti –. In serata possibili fenomeni tra Vogherese e Pavese, in linea con quanto accadrà in Emilia".